إنفو مغرانتس: تعيين خبير طب شرعي للتحقيق بمقابر جماعية لمهاجرين غير شرعيين في بني وليد

ليبيا – نشر موقع “إنفو مغرانتس” الإخباري الإفريقي تقريرًا عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيون في مدينة بني وليد.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن أحد أعضاء فريق الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول هذه الانتهاكات والجرائم قوله: إن الأخير عين خبيرًا في الطب الشرعي لمحاولة إجراء مزيد من التحقيقات بشأن المقابر الجماعية للمهاجرين غير الشرعيين في المدينة.

ونقل التقرير عن مهاجرات غير شرعيات تعرضهن للاغتصاب من قبل حراس مراكز الاحتجاز الليبية، فيما تم مساومة العديد من أزواجهن على الموت أو الحصول على زوجاتهم، في وقت تم فيه اختتام التقرير بالإشارة إلى أن الوضع في ليبيا ما زال متوترًا وهشًا للغاية.

ترجمة المرصد – خاص

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