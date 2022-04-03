«المركزي» ينشر تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 24 فبراير و23 مارس

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 24 فبراير إلى 23 مارس الماضي.

وأظهرت بيانات «المركزي» أنه وافق على فتح اعتمادات مستندية لأكثر من 1476 شركة، من بينها شركات متخصصة في استيراد وسائل النقل وملحقاتها، وأخرى تستورد المواد الغذائية، بالإضافة إلى شركات استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية، وكذلك الأعلاف والمواد المنزلية والكهربائية.

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وقال المصرف إن نشر الاعتمادات يأتي استنادًا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور ذاته، القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.