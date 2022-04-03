العرفي يهاجم الدبيبة ويعدّه خطراً على المؤسسة الأمنية

هاجم عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، رئيس حكومة الوحد عبد الحميد الدبيبة، عادّاً إياه خطراً على المؤسسة الأمنية بتحالفه مع المجموعات المسلحة، وتحويل الدولة إلى نظام ميليشاوي.

واتهم العرفي الدبيبة بإفشال الانتخابات والتسبب في اضطراب أمني في البلاد عبر تصرفاته اللامسؤولة وغير المدروسة، وفق قوله، مشيراً إلى مخالفته للقانون الانتخابي عند ترشحه للرئاسة وعدم إيفائه بتعهد تسليم السلطة، رغم إقراره أنه لن يبقى يوماً واحداً في السلطة وسيعمل على توحيد المؤسسات.

وأضاف العرفي أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري يتعرض لضغوط يقودها الرئيس السابق للمجلس عبدالرحمن السويحلي، من أجل التنصل عن كل التوافقات التي أُبرمت مع مجلس النواب، داعياً الأطراف الفاعلة إلى إيجاد حل للأزمة الليبية.

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