السنوسي: موظف الحكومة «فاجر» ببيعه أسطوانة الغاز بـ14 ضعف ثمنها

قال الإعلامي الليبي أحمد السنوسي، إن بعض التجار يستغلون المواطن ويرفعون الأسعار .، لكن ليس بينهم من وصل إلى درجة استغلال موظف الحكومة الذي يبيع أسطوانة الغاز بـ70 دينار بدلاً من 5، بأربعة عشر ضعف ثمنها الأصلي.

أضاف على فيسبوك: “لدولة زي ما تلهى بالتاجر المستغل يجب أنها تلهى بالموظف الحكومي الفاجر، وشركة البريقة تستطيع أن تحدد السعر الذي تراه لبيع اسطوانات الغاز، والسؤال لماذا الإصرار على بيع الأسطوانة بسعر هم يعلمون انه أقل بـ14 مرة من سعرها في الخارج”.

وتابع قائلاً: “أرجو من جهاز الأمن الداخلي بعناية السيد الحراري التدخل في هذا الموضوع بحكم أن الحي الإسلامي أكبر منطقة توزيع لأسطوانات الغاز ومقر الأمن الداخلي قريب منها”.