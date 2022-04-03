مساعدات إنسانية لـ202 من الأسر النازحة من تاورغاء في اجدابيا

أنهت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية لنازحي مخيمات تاورغاء بمنطقة إجدابيا، بتسليم الاحتياجات الإنسانية لنحو 202 من الأُسر.

وشملت المساعدات الإنسانية التي تقدمها الهيئة بالشراكة مع والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، الأفرشة والأغطية الشتوية والملابس الشتوية والأحذية ومصابيح الطاقة الشمسية وأواني الطعام وطرود العناية الشخصية وأغطية واقية من الأمطار.

وكانت الهيئة قد وزعت مساعدات مشابهة لنازحي تاورغاء في مدن طرابلس وبنغازي، في إطار برنامجها لتوزيع المساعدات والحصص الشتوية.

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