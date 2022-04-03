وزير الثقافة تؤدي اليمين الدستورية أمام عقيلة صالح – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

أدت وزير الثقافة بالحكومة الليبية صالحة التومي اليوم الأحد اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتُباشر عملها.

وفي مطلع مارس المنصرم أدى وزير الصحة بالحكومة الليبية الجديدة، عثمان عبدالجليل، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في القبة.

كما أدى وزير الطيران المدني هشام عبدالله ابوشكيوات اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صباح اليوم الثلاثاء ليُباشر مهام عمله .

وكان عدد من وزراء الحكومة برئاسة فتحي باشاغا، أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في وقتًا لاحق بمكتبه في مدينة القبة.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد أدى اليمين الدستورية كل من:

الخارجية حافظ قدور.

الصحة عثمان عبدالجليل.

التربية والتعليم جمعة خليفة محمد الجديد

الثروة البحرية علي ميلاد بن يونس

الشؤون الاجتماعية المبروك محمد غيث الطاهر

وزير الدولة لشؤون المرأة انتصار عيسى سالم عبود

وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي محمد موسى التباوي.