الوطنية للنفط توقع عقدًا بـ 20 مليون دولار مع “توتال”

العنوان – طرابلس

وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة توتال انرجي عقداً بقيمة 20 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بمناطق العمليات النفطية.

وذكر رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله خلال كلمة أثناء توقيع الاتفاقية.

أن قيمة العقد جاءت حسب التزام المؤسسة بالحوالات لأسهم ائتلاف ماراثون وشركة الواحة.

ومن جهته، قال المدير العام لشركة توتال انرجي في ليبيا باسكال برينت، إن الشركة ستعمل وفق الاتفاق على مساعدة ليبيا في مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف برينت أن الشركة ستعمل على إنشاء عدد من المنشآت الرياضية في عدة ملاعب، إلى جانب تشييد 7 قاعات رياضية مجمعة.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط حذر الأيام الماضية من تدني الإنتاج العام من الخام في أي لحظة.

وأوضح أن هذا التدي بسبب تأخر صرف الميزانية المخصصة للمؤسسة من حكومة الوحدة الوطنية، بالرغم من حصولها على أعلى أرقام من الإيرادات منذ 2013.