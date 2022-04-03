المنظمة الدولية للهجرة: ترحيل 60 ألفًا من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا طواعية لبلدانهم

ليبيا- أصدرت المنظمة الدولية للهجرة بيانًا حول إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين ممن تم ترحيلهم طواعية من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية منذ العام 2015.

البيان الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن عدد هؤلاء بلغ 60 ألفًا ساعدتهم المنظمة على العودة إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية، مشيرًا إلى 47% منهم كانوا في مراكز الاحتجاز، فيما عاش الباقون في مناطق حضرية في ليبيا.

وأضاف البيان: إن هذا البرنامج تم إعداده لترتيب عودة المهاجرين غير الشرعيين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى أوطانهم.

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