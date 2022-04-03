الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الإثنين

كشف المركز الوطني للأرصاد عن ملامح الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من الأحد.

وفي الملخص العام، أوضح المركز أن أغلب مناطق الشمال ستُسجل ارتفاعاً في درجات الحرارة، بدءاً من الاثنين خاصة في مدن الدواخل مع رياح نشطة، وفيما يلي بقية التوقعات:

رأس جدير حتى سرت- سهل الجفارة– جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة هذا اليوم، خاصة على المناطق الساحلية، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم غد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم ما بين (19-23)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (26-32)مْ على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاعاً ملحوظاً يوم غد خاصةً على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكوّن شبورة مائية هذه الليلة وصباح يوم الغد على المنطقة الممتدة من درنة حتى طبرق.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 30) مْ، وتكون هذا اليوم ما بين (32-35)مْ على مناطق الخليج والدواخل، وتسجل ارتفاعاً يوم غد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم ما بين (35-38) مْ، وتسجل ارتفاعاً بسيطاً يوم غد.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 39) مْ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية