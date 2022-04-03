الحويج يبحث مع نظيره التونسي تطوير صناعة الغذاء والدواء – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

أخبارليبيا24_متابعات

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع نظيره وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد الجمعة بالجمهورية التونسية عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الحويج أن دولة ليبيا تتطلع لتعزيز التعاون مع جمهورية تونس ووضع خارطة مشتركة. للاستثمار بين البلدين تستهدف دعم وتطوير صناعة الغذاء والدواء كخطوة. أولى وتشجيع القطاع الخاص.

واوضح ان ذلك سيتيح تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة بالبلدين، والتنسيق حول أدوات التمويل اللازمة لتنفيذ الخارطة المشتركة.

واضاف أن دولة ليبيا تعمل على تفعيل المنطقة الخاصة الواقعة بمدينة زوارة وحتى الحدود التونسية بهدف توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار تونس والجزائر اضافة الى تنشيط تجارة العبور نحو السوق الافريقية.

واتفق الجانبان على ضرورة تنفيذ استراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي وعقد لقاءات مشتركة تضم الفعاليات الاقتصادية بالبلدين.

وفي سياق متصل بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع محافظ البنك المركزي بجمهورية تونس مروان العباسي الجمعة أوجه التعاون بين دولة ليبيا وجمهورية تونس في دعم وتشجيع القطاع بالبلدين وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات ورجال الاعمال.

وتطرق اللقاء لطرح ومناقشة المعوقات التي تواجه رجال الاعمال والمستثمرين بالبلدين. وسُبل تسهيل الإجراءات المالية لصالح الشركات والمستثمر المحلي والاجنبي.

في حين تم الاتفاق على تفعيل المنطقة الخاصة زوارة خلال الفترة المقبلة ودعم اللجان الفنية. لتعزيز التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري وتسهيل حركة نقل البضائع.

كما بحث الجانبان تحفيز قطاع الاستثمار والفرص الواعدة بقطاعات الصناعة والزراعة. والصحة وإمكانية انشاء مصحات تونسية في ليبيا كالنوع من الاستثمار والدخول. في المشاركة بالخراطة الاستثمارية و وضع تصور لتجارة العبور نحو افريقيا.