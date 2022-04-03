الناعم: هناك خلل عند بعض التجار في فهم التسعيرة

قال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي محمد الناعم، إن هناك دوريات وحملات للحرس البلدي تشمل كافة مدن ومناطق ليبيا، ونجري زيارات مكثفة للمحال التجارية؛ للكشف عن الأسعار بعد تحديدها من وزارة الاقتصاد، ولكن لاحظنا أن هناك خللاً عند بعض التجار في فهم التسعيرة التي وضعتها وزارة الاقتصاد.

أضاف الناطق باسم جهاز الحرس البلدي في تصريحات صحفية اليوم الأحد: “طالبنا من وزارة الاقتصاد تحديد أسعار دقيق المخابز؛ لنتابع مع الخبازين أسعار الخبز وأوزانها، وطالبنا وزارة الاقتصاد أيضاً بوضع تسعيرة خاصة لأسعار اللحوم حتى نتمكن من متابعتها بشكل دقيق”.