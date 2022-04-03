وزير الثقافة في الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية أمام عقيلة صالح

العنوان – القبة

أدت وزير الثقافة بالحكومة الليبية صالحة التومي اليوم الأحد اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه في القبة لتُباشر عملها.

وكان عدد من وزراء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا أدوا خلال شهر ديسمبر المنصرم اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب.

ومن بين هؤلاء الوزراء بحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق وزير الخارجية حافظ قدور، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، ووزير التربية والتعليم جمعة خليفة محمد الجديد.

كما أدى ووزير الثروة البحرية علي ميلاد بن يونس، ووزير الشؤون الاجتماعية المبروك محمد غيث الطاهر، ووزير الدولة لشؤون المرأة انتصار عيسى سالم عبود، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي محمد موسى التباوي.