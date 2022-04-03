الداخلية الايطالية: انخفاض كبير بتدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى إيطاليا

ليبيا- نقل تقرير إخباري نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتر” البريطانية عن وزيرة داخلية إيطاليا “لوسيانا لامورغيس” حديثها بشأن الهجرة غير الشرعية وليبيا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى جلسة استماع لـ”لامورغيس” أمام اللجنة البرلمانية لمتابعة تنفيذ اتفاقية “شنغن” والإشراف على أنشطة “يوروبول” ومراقبة الهجرة وفيها قالت: “أن تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية من ليبيا في انخفاض مستمر منذ نوفمبر الماضي”.

وتابعت “لامورغيس” قائلة: “إن الاتجاه التنازلي كان أيضًا للقادمين من ليبيا بعد وصول 437 مهاجرًا غير شرعي منها في مارس الماضي قياسًا بـ1505 في مارس من العام الماضي، في وقت ما زالت فيه غالبية المهاجرين غير الشرعيين تأتي من السواحل الليبية”.

ترجمة المرصد – خاص

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