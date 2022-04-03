شكشك ويلماز يبحثان عقود الشركات التركية في ليبيا – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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التقى اليوم الأحد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بالسفير التركي لدى ليبيا السيد كنعان يلماز وذلك في إطار تنفيذ الاختصاصات الفنية المناطة بديوان المحاسبة، واستكمالا للقاءات المتتابعة للسيد رئيس الديوان مع المسؤولين والشركات التركية التي لديها عقود في ليبيا.

وبحسب صفحة الديوان على الفيسبوك فقد تناول اللقاء الذي عقد بمقر الديوان في العاصمة طرابلس. ملاحظات ديوان المحاسبة الليبي على العقود المبرمة مع الشركات التركية في ليبيا.

في حين تم بحث سبل حلحلة أية مشاكل أو عراقيل تحول دون استئنافها لمهامها، واستكمال مشاريعها. بما يسهم في تفعيل وتسريع حركة البناء والعمران وإيفاء الشركات لالتزاماتها، وفي ذات الوقت نيلها لكامل حقوقها.

وفي سياق أخر قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد الرضا، أن أول رحلة عمالة مصرية إلى ليبيا. ستكون عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف العابد، في تصريحات صحافية، أن الشركات ستبدأ في تسفير عمالها للعمل من ليبيا بعد عيد الفطر. بعد أن تعاقدت وحصلت على الإذن من ديوان المحاسبة للبدء في تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن المرحلة الأولى من خطة تسفير العمالة المصرية إلى ليبيا تستهدف نحو مليون عامل. والمرحلة الثانية سيتم تقديرها بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى.

وأشار العابد، إلى أنه قد اجتمع مع وزير القوى العاملة المصري، الخميس الماضي. للإطلاع على خطة عمل الوزارة في تسفير العمالة إلى ليبيا، واللجان المشتركة والربط الإلكتروني بين البلدين، والعراقيل التي تواجههم. وتم إيجاد الحلول لها، كما تم الاتفاق على تسهيل إجراءات تسفير العمالة المصرية التي ترغب في السفر إلى ليبيا، وفق قوله.