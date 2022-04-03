وزارة الخارجية ترحب بالمبادرة الأممية في اليمن – أخبار ليبيا 24 – دولي

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أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ترحيبها بمبادرة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى دولة اليمن، والذي أعلن فيها التوصل إلى هدنة بين أطراف النزاع فى دولة اليمن الشقيق ولمدة شهرين اعتبارًا من بداية شهر رمضان.

وثمنت الوزارة في منشور لها السبت عبر صفحتها على الفيسبوك هذه المبادرة وأنها تأمل في أن تُسهم هذه الخطوة للتوصل إلى اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في دولة اليمن الشقيق.

في حين أكدت على دعمها لكافة الجهود والمبادرات الرامية التى تُسهم فى إيجاد حل سياسي وعلى رأسها المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك المبادرات الخليجية والآليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، من أجل تحقيق المصالحة الدائمة التى تُحافظ على وحدة دولة اليمن الشقيق واستقلاله وتعود بالأمن والاستقرار والسلام على شعبه والمنطقة بالكامل.

وفي سياق متصل تبادلت القوات الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثيين، السبت، الاتهامات. بخرق الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة بوقف جميع الأعمال العسكرية في اليمن. وذلك بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.

وذكرت القوات المشتركة اليمنية في الساحل الغربي لليمن، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. أن “الحوثيين ارتكبوا أكثر من 40 خرقا للهدنة في محوري البرح غرب محافظة تعز. وحيس جنوب محافظة الحديدة”.

في حين أشارت إلى أن “خروقات الحوثيين للهدنة في الساعات الأولى شملت 4 بالطيران المسير. و3 بقذائف الهاون و36 بالأسلحة الرشاشة بمختلف أنواعها”.

في حين المقابل، نقلت وكالة أنباء “سبأ” الموالية للحوثيين، عن مصادر عسكرية في الجماعة. قولهم إن “طيران الاستطلاع التابع (للتحالف العربي) خرق الهدنة واستهدف بقذيفة. أحد مواقع قوات الجماعة في البرح بتعز، ويحلق في الصوح وعكوان بمحافظة صعدة”.