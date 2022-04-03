“يونيسف”: أطلقنا مبادرة لتعليم المهارات الحياتية في 6 مدارس ليبية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” عن إطلاق مبادرة جديدة لإنشاء نوادي المهارات الحياتية في 6 مدارس في بلديات سبها، والزنتان، وجنزور.

وقالت مكتب المنظمة في ليبيا عبر “فيسبوك” إنّ نمو المجتمعات وتقدمها وازدهارها يتوقف إلى حد كبير على الشباب باعتبارهم من أهم الموارد البشرية للمجتمع وأكثرها طاقة وفاعلية، وأن المبادرة سيستفيد منها 48 ألف شاب وفتاة، مضيفة: “نؤمن بالدور الفعال والحيوي للشباب والفتيات في ليبيا في الحركة البيئية والاجتماعية وبأن أفكارهم المشرقة تستحق فرصة لتتطور والدعم”.

ولفتت المنظمة إلى أن المبادرة جزء من برنامج بلديتي وبالتعاون مع مؤسسة رؤية للتنمية، موضحة أن “بلديتي” هو الاسم المختصر لبرنامج “الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، الممول من الاتحاد الأوروبي في ليبيا ضمن الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي.