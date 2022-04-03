المجلس البلدي جالو يحتفل بافتتاح مشغل خياطة

افتتح المجلس البلدي جالو مشغلًا للخياطة دعما منه للمرأة والأسرة المنتجة في نطاق البلدية.

وضم مشغل الخياطة الذي قامت بتجهيزه التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة فنترسهال الألمانية أحدث الأجهزة في هذا المجال.

وحضر احتفالية الافتتاح عميد وأعضاء المجلس البلدي جالو والواحات المجاورة، وعدد من مسؤولي القطاعات بالبلدية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات النسائية بالمنطقة، وعضو المجلس البلدي جالو مبروكة شحات، وغزلان بشير رئيس مفوضية المجتمع المدني جالو.

وستتولى تشغيل وإدارة المشغل مفوضية المجتمع المدني والجمعيات النسائية بالبلدية والاتحاد النسائي وجمعيات اللبة والنهضة النسائية ومنظمات أوجلة واجخرة.

ويذكر أن عميد بلدية جالو المكلف يوسف بوعوينة افتتح خلال الأيام الماضية مقر الأم والطفل التابع لمستشفى جالو العام، والذي تم تنفيذه عن طريق جهاز تنمية وإعمار المناطق الريفية والحضرية الواحات في إطار الجهود المبذولة من أجل دعم المرأة والدفع بها والنهوض بهذه المناطق لمواكبة التطور العمراني والخدمي.