الكبير والحبري يطلعان نورلاند على التقدم المحرز في مشروع توحيد المركزي

العنوان – تونس

أطلع محافظ المركزي الصديق الكبير ونائب المحافظ علي الحبري السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند على التقدم المحرز في مشروع التوحيد.

وأوضح الكبير والحبري خلال لقائهم نورلاند أن أولى ثمار هذا التوحيد تمثل في إرسال سيولة نقدية من المركزي بطرابلس إلى فرع المركزي ببنغازي ليتم توزيعها على المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية لشهر رمضان المبارك.

ويعقد الحبري والكبير منذ أشهر لقاءات من أجل مناقشة توحيد المصرف المركزي، آخرها اللقاء في أواخر مارس المنصرم بحضور مكتب إدارة المشروع المتكون من مدراء المشروع وخبراء من شركة ديلويت للخدمات المهنية الرائدة.

وقال المصرف المركزي، إنه تم خلال الاجتماع متابعة التقدم في إجراءات عملية إعادة التوحيد.

وفي يناير الماضي وقع الكبير والحبري عقدا لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.

وأوضح المصرف المركزي أن التوقيع يعد انطلاقا فعليا لعملية إعادة توحيد المصرف، مشيرًا إلى أن خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، وسينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية.