نوفا تكشف مضامين اجتماع الشهوبي مع شركة إيطالية بشأن مطار طرابلس الدولي

ليبيا – كشفت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عن مضامين اجتماع مفوضي شركة “إينياس” الإيطالية مع وزير المواصلات بحكومة تصريف الأعمال محمد الشهوبي.

ووفقًا لما ورد في الوكالة وطالعته صحيفة المرصد، فقد شهد الاجتماع الذي احتضنته العاصمة طرابلس بحضور السفير الإيطالي في ليبيا “جوزيبي بوتشينو” التركيز على الاستئناف المرتقب لأعمال إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي المغلق منذ صيف العام 2014.

وأضافت الوكالة: إن تكلفة المشروع تبلغ نحو 80 مليون يورو لبناء محطتين، واحدة وطنية والأخرى دولية، مع كافة مرافق المطار التي تسمح بافتتاحه، فيما تم تعليق الأعمال الموكلة إلى الشركة عدة مرات فيما يعد استئناف العمل مهمًا بعد حصوله على خطابات اعتماد من المصرف المركزي.

وبحسب الوكالة تمثل العودة لتنفيذ المشروع المتوقف تتويجًا للنتائج الملموسة للديبلوماسية الاقتصادية الإيطالية والزيارات المتكررة لليبيا من قبل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وبعثة رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي إلى العاصمة طرابلس في الـ6 من أبريل عام 2021.

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