إيطاليا تجدد دعمها للمبادرة الأممية التي تقودها وليامز

أعرب سكرتير وزارة الخارجية الإيطالي إيتوري فرانشيسكو سيكي، عن دعم بلاده لوساطة الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية، والتي تقودها المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سيكي، السبت، بوزير الخارجية الفنلندي ماتي أنتونين، والذي أجرى معه مشاورات حول أهم القضايا الثنائية والأوروبية والدولية، وضرورة دعم الاستقرار في ليبيا، حسب ما ذكرت وكالة AISE الإيطالية للأنباء.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد أكد الأسبوع الفائت أن ليبيا لا تزال تُمثل مصدر قلق بالنسبة لبلاده، بسبب تطورات المشهد في البلد المتوسطي المقابل للسواحل الإيطالية الجنوبية.

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