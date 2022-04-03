الولايات المتحدة تعمل من أجل المصالحة الليبية فى ظل حكومة منتخبة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

أعلن سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة تعمل من أجل المصالحة الليبية.

وأضاف نورلاند أن الولايات المتحدة تسهى لإعادة التوحيد فى ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين.

وأوضح السفير الأمريكي أن “الاستراتيجية العشرية” تظهر التزامًا أمريكيًا مستدامًا يتجاوز المرحلة الحالية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. أعلن أن واشنطن تعلن عن تنفيذ استراتيجية عشرية لمنع الصراعات في ليبيا ودول أخرى.

وقال بلينكن عبر حسابه على تويتر :”سننفذ جنبًا إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار”.