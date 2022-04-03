شمبش: على الدبيبة تسليم السلطة بدلا من إصدار قانون للانتخابات

قال عضو مجلس النواب الليبي رمضان شمبش، إن القوانين لا تصدر إلا عن سلطة تشريعية متمثلة في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية ليس من حقها إصدار إلا القرارات.

وأوضح شمبش في تصريحات صحفية أن قانون الانتخابات الصادر عن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لا ولاية له من جهتين؛ الأولى كونه صادرا من حكومة منتهية الولاية، والثانية أن أية حكومة ليس لها حق إصدار القوانين.

وفيما أكد البرلماني الليبي، أن جلسة واحدة لدى القضاء ستلغي القانون المزعوم، أشار إلى أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح سيرفض القانون.

وطالب شمبش، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمراسلة المفوضية بعدم قبول القانون، قائلا إنه “على الدبيبة تسليم منصبه للحكومة المكلفة من البرلمان بدلا من إصدار هذا القانون”.