باشاغا يعلن ترحيبه بالعمل مع الخارجية الأمريكية لدعم الاستقرار

العنوان – طبرق

أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا تريحيبه بالعمل مع الخارجية الأمريكية من أجل دعم الاستقرار محلياً وفي المنطقة.

وأضاف باشاغا في تغريدة له على “تويتر” ” أن ليبيا ستكون شريكًا في السلام والازدهار لأصدقائنا وجيراننا.

وتابع رئيس الحكومة :”سننفذ، جنبًا إلى جنب مع شركائنا، الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار”.

وأكد باشاغا أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحكومات الشريكة والشركات والمجتمع المدني لبناء القدرة على الصمود في كلّ من هايتي وليبيا والموزمبيق، وبابوا غينيا الجديدة، وساحل غرب إفريقيا.

وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أن واشنطن تعلن عن تنفيذ استراتيجية عشرية لمنع الصراعات في ليبيا ودول أخرى.

وقال بلينكن عبر حسابه على تويتر :”سننفذ جنبًا إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار”.

وتابع :”ستعمل الولايات المتحدة مع الحكومات الشريكة والشركات والمجتمع المدني لبناء القدرة على الصمود في كل من ليبيا وهايتي وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة وساحل غرب إفريقيا”.