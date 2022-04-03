الجراري: مصر تدرس طلبًا ليبيًا بإعفائها من قرار منع تصدير السلع الغذائية

العنوان – طبرق

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، إن الحكومة المصرية تعهدت بدراسة طلب ليبيا المتعلق بإعفائها من قرار منع تصدير السلع الغذائية إلى الخارج.

وأضاف الجراري، في تصريحات صحفية أن السلطات المصرية سترد رسمياً على طلب ليبيا خلال أسبوعين.

وأشار رئيس الغرفة المشتركة إلى أن مصرف ليبيا المركزي وافق على منح اعتمادات مصرفية لاستيراد البضائع من مصر.

وأكد الجراري أنّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 30% بعد صدور قرار إيقاف تصدير السلع المصرية.

ولفت إلى أن السلطات المصرية في الحدود المشتركة مع ليبيا أوقفت بضائع كانت في طريقها إلى البلاد رغم دفع ثمنها من قبل التجار الليبيين.

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قررت في مارس المنصرم وقف تصدير السلع الغذائية إلى الخارج لمدة ثلاثة أشهر.