ارتفاع سعر الدقيق في ليبيا بنسبة 15%

حذر برنامج الغذاء العالمي في تقرير حديث له من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها ليبيا التي تعتمد في استهلاكها على الاستيراد، بعد أن سجل سعر الدقيق فيها ارتفاعاً بنسبة 15%.

وعبّرت كورين فلايشر المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط عن مخاوفها، من أن تدفع الحرب القائمة ملايين الأشخاص إلى الجوع، تزامناً مع حلول شهر رمضان، بعد أن رصد التقرير ارتفاع أسعار الدقيق في ليبيا بنحو 15% مقابل 47% في لبنان و14% في فلسطين.

وبحسب بيانات حكومية، فإن ليبيا تستورد نحو 85% من حاجتها من السلع الغذائية الأساسية والمواد الخام الداخلة في الصناعات الغذائية وغيرها، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار متأثراً بالحرب القائمة بين موسكو وكييف.

وبلغ متوسط سعر قنطار الدقيق في ليبيا 290 ديناراً، فيما ارتفع سعر القنطار من الصنف الممتاز إلى 320 ديناراً، ما تسبب في زيادة الغلاء، إذ بلغ سعر 3 أرغفة خبز بدينار مقابل 4 أرغفة خبز في فبراير الماضي.

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