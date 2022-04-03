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شكشك يبحث سبل عودة الشركات التركية إلى ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك بالسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز اليوم الأحد.

وقال ديوان المحاسبة طرابلس في بيان إن اللقاء جاء في إطار تنفيذ الاختصاصات الفنية المناطة بديوان المحاسبة، واستكمالا للقاءات المتتابعة لرئيس الديوان مع المسؤولين والشركات التركية التي لديها عقود في ليبيا.

 

 

 

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، ملاحظات ديوان المحاسبة طرابلس على العقود المبرمة مع الشركات التركية في ليبيا، وسبل حلحلة أية مشاكل أو عراقيل تحول دون استئنافها لمهامها، واستكمال مشاريعها، بما يسهم في تفعيل وتسريع حركة البناء والعمران وإيفاء الشركات لالتزاماتها، وفي ذات الوقت نيلها لكامل حقوقها.

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قناة ليبيا الحدث

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