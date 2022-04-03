الرعيض يحذر من المتاجرة الخارجية بالوقود والسلع المدعّمة

ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض إن ليبيا تنتج الحصة الأكبر من استهلاك الخضروات والفواكه، نافيًا وجود وجود إحصائيات دقيقة للإنتاج المحلي من الحبوب والخضروات والفواكه، بالإضافة للمعلبات، محذرًا من تأثير غياب الأرقام الواقعية على الاقتصاد.

الرعيض وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري ، أمس الأول أضاف: “لا تشكل الصناعات الغذائية والتعليب حصة تُذكر من الاستهلاك الداخلي، ويعزي ذلك لفشل القطاع العام في الصناعة، وفي المقام الأول للطعنة التي تلقاها القطاع الخاص نهاية سبعينات القرن الماضي”.

وأردف: “كان معمر القذافي قد أعلن في عام 1979 عن إلغاء القطاع الخاص والتوجه نحو الاشتراكية، وتم بعد قراره الزحف على كل مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتمليكها للدولة أو توزيعها على الأفراد كتشاركيات مصغرة، الأمر الذي ما زال يعاني الاقتصاد الليبي من تبعاته حتى الآن”.

أمر آخر أشار إليه الرّعيض يرهق كاهل القطاع العام في البلاد، وهو الغياب التام للقروض والتسهيلات البنكية، موضحًا في هذا الشأن أن البنوك لا تساعد قطاع الزراعة والصناعة الخاص بشكل مطلق، ورجال الأعمال في ليبيا يعملون بأموالهم الخاصة بنسبة 100%، ودون الاستعانة بالبنوك، وهم الوحيدون في ذلك عالميًا، ومع أن القوانين الحالية تشجع على العمل لكن تطبيقها غائب، وهذا تمامًا كمن يدفعنا عنوةً إلى الوراء.

ورجح الرّعيض أسباب تعثر البنوك إلى الانقسام الحاصل في إدارة البنك المركزي، على الرغم من وجود مساعٍ أممية ودولية لإنهاء انقسامه، بالإضافة للإيقاف المتكرر للنفط (المورد الأساسي لدخل البلاد)، وكذلك تغيير سعر صرف الدينار الليبي.

وحذّر الرعيض من إمكانية استغلال الأمر في المتاجرة الخارجية بالسلع المدعّمة، مذكِّرًا ما كان يحصل سابقًا أثناء فترة دعم السلع، وما يجري حاليًا مع الوقود الذي ما زال دعمه ساريًا في ليبيا ويتم تهريبه لخارج البلاد عبر عصابات تمتهن التهريب،لافتًا إلى أن البديل الوقتي في صرف علاوة الزوجة والأبناء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية