رويترز: انخفاض النفط الليبي في مارس بما يقدر بـ 50 ألف برميل نفط يومياً

أكدت وكالة رويترز البريطانية أن الإنتاج الليبي من النفط، انخفض في مارس، بما يقدر بـ 50 ألف برميل نفط يومياً.

وأوضحت الوكالة أن “الانخفاض جاء بسبب إغلاق حقلي “الشرارة والفيل”، اللذان يقدر إنتاجهما بنحو ثلث إنتاج ليبيا من النفط.

وأشارت «رويترز» إلى أن “زيادة إنتاج النفط لأوبك في مارس، لم تحقق الهدف المحدد بموجب اتفاق مع الحلفاء، يقضي بالوصول إلى عدد 253 ألف برميل نفط يوميا”.

وأضاف التقرير أن “الإنتاج يقل عن الزيادات التي جرى التعهد عليها في الفترة من أكتوبر إلى يناير، مشيرة إلى “تجاوزه في فبراير”.

ولفتت الوكالة البريطانية في تقريرها إلى أن “انخفاض الإنتاج يعود لافتقار العديد من المنتجين القدرة على ضخ المزيد من الخام”.

تجدر الإشارة إلى أن “ليبيا شهدت مطلع مارس، إغلاقاً لحقلي الشرارة والفيل، اللذان يعدان من أكبر الحقول النفطية فيها، بعد أن أقدمت مجموعة مسلحة على إغلاق صمامات ضخ الخام، في الموقعين، مما أجبر المؤسسة على «إعلان حالة القوة القاهرة»، وهو إجراء يسمح بعدم تحميل الشركة مسؤولية عدم التزامها بتنفيذ عقود التسليم، وفق ما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط” في بيان لها.