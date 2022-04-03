شكشك والسفير التركي يبحثان عقود الشركات التركية في ليبيا

العنوان-طرابلس

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، خلال لقائهما اليوم الأحد، ملاحظات ديوان المحاسبة الليبي على العقود المبرمة مع الشركات التركية في ليبيا.

وبحسب بيان ديوان المحاسبة يأتي لقاء شكشك والسفير التركي في إطار تنفيذ الاختصاصات الفنية المناطة بديوان المحاسبة، واستكمالًا للقاءات المتتابعة لرئيس الديوان مع المسؤولين والشركات التركية التي لديها عقود في ليبيا.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، ملاحظات ديوان المحاسبة على العقود المبرمة مع الشركات التركية في ليبيا، وسبل حلحلة أية مشاكل أو عراقيل تحول دون استئنافها لمهامها، واستكمال مشاريعها، بما يسهم في تفعيل وتسريع حركة البناء والعمران وإيفاء الشركات لالتزاماتها، وفي الوقت ذاته نيلها لكامل حقوقها.

وتعاقدت العديد من الشركات التركية في أوقات سابقة على تنفيذ العديد من المشروعات في ليبيا بما فيها البنية التحتية وقطاعات الكهرباء، بموجب اتفاقات ومذكرات تفاهم موقعة بين حكومات البلدين في أوقات سابقة.