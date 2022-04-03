الناعم: هناك خلل عند بعض التجار في فهم التسعيرة التي وضعتها وزارة اقتصاد تصريف الأعمال

ليبيا – قال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي محمد الناعم إن أعضاء الجهاز قاموا بزيارات مكثفة للمحال التجارية؛ للكشف عن الأسعار بعد تحديدها من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها.

الناعم وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أضاف: “ولكن لاحظنا أن هناك خللًا عند بعض التجار في فهم التسعيرة التي وضعتها وزارة الاقتصاد”.

وأشار إلى أن دوريات وحملات الحرس البلدي تشمل كافة مدن ومناطق ليبيا.

وبحسب الناعم، فقد طالب الجهاز من وزارة الاقتصاد تحديد أسعار دقيق المخابز؛ ليتابع مع الخبازين أسعار الخبز وأوزانها.

الناعم أكد أن الجهاز طالب وزارة الاقتصاد أيضًا بوضع تسعيرة خاصة لأسعار اللحوم حتى نتمكن من متابعتها بشكل دقيق.

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