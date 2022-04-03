عبد الجليل: لن نستخدم القوة في استلام السلطة وهذا ما تسعى له رئاسة الحكومة منتهية الولاية

ليبيا – أعرب المتحدث الرسمي ووزير الصحة بحكومة الاستقرار عثمان عبد الجليل عن أمانيه بأن يعي الشعب الليبي، والمكونات السياسية والاجتماعية أهمية المرحلة الحالية، والتوافق الليبي الليبي الذي حدث لأول مرة في ليبيا منذ انقسام 2014.

عبد الجليل قال وفقًا لقناة “ليبيا الحدث”: إن على الليبيين جميعًا استثمار هذا التوافق للوصول إلى انتخابات ناجحة.

وشدد على أن “ما يمنع الحكومة الليبية من دخول طرابلس هو عزمنا، وتعهدنا، بعدم استخدام العنف”.

وأضاف: “نحن لن نستخدم القوة في استلام السلطة لإيماننا بأن العنف سيولد المزيد من المآسي الأبناء شعبنا، وهذا ما لا نريده”، مشيرًا إلى أن هذا بالضبط ما تسعى له رئاسة الحكومة منتهية الولاية.

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