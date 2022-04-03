العابد يطّلع على إجراءات منح التأشيرات في السفارة الليبية بالقاهرة

قام وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، رفقة عدد من مسؤولي الوزارة، بزيارة السفارة الليبية بالقاهرة، حيث التقى بالقائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة السفير محمد عبد العالي وعدد من موظفي السفارة.

وركزت الزيارة على إجراءات تنقل الأيدي العاملة المصرية إلى ليبيا، بما يتناسب مع الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين في البلدين، بشأن استجلاب العمالة المصرية إلى ليبيا.

واختتم العابد زيارته بالاطلاع على منظومة التأشيرات وآلية قبول المعاملات المتعلقة بمنح تأشيرات العمل للراغبين بالعمل، بالإضافة إلى إجراءات الشهادات الصحية المتبعة والمعمول بها لمنح التأشيرات.

وسبق أن التقى العابد في وقت سابق بمحمد سعفان وزير القوى العاملة المصرية، حيث ناقشا عدداً من الملفات المشتركة كمنظومة الربط الإلكتروني، والحد الأدنى لأجور العمال والتأمين الصحي للعمالة المصرية في ليبيا.

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