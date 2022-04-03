احويلي: على “الرئاسي” انتهاز الفرصة وإصدار قاعدة دستورية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر الحويلي إن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة يسعى لفرض أمر واقع بإصدار قوانين وإرسالها للبعثة الأممية ومن ثم يصدر بها المجلس الرئاسي مراسيم يفرضها على الأجسام التي ترفض التوافق.

وأضاف حويلي في تصريحات صحفية أن الحكومة رأت أن تنقذ الموقف بعد أن تأخر مجلسا النواب والدولة في عملهما، معتبرا أن الحكومة يحق لها أن تتصرف كجزء من المجتمع الذي يعاني بسبب عدم التوافق.

وتابع: “إذا كان الرئاسي جادا عليه انتهاز الفرصة لإصدار قاعدة دستورية بمرسوم رئاسي، وهناك دعم لهذا الاتجاه من البعثة، وهو أحد خياراتها”، مردفا: خلال لقائنا بالسفراء في تونس أكدوا جميعا دعمهم لعمل المستشارة الأممية ستيفاني وليامز عدا السفير المصري الذي قال إنه يرحب بحوار جامع ولم يحدد مبادرة وليامز بالاسم.

واستكمل: “الرئاسي يحتاج إلى تشجيع وضغط شعبي لإصدار مرسوم بالقاعدة الدستورية، واقترحنا على البعثة أن تتبنى مشروع الدستور بالكامل أو الجزء الخاص بنظام الحكم على أن يصدر به مرسوم رئاسي، ومجلسا النواب والدولة هما من أربكا المشهد في هذه اللحظة، لذلك نصر على الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية”.