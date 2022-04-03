القطراني يُشيد بدور إدارة البحث الجنائي في الحفاظ على الأمن

العنوان-بنغازي

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء، علي القطراني، اليوم الأحد بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي.

وبحسب مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء يأتي اللقاء للاطلاع على سير عمل الإدارة العامة للبحث الجنائي.

وأشاد القطراني بدور إدارة البحث الجنائي والأجهزة الأمنية بكافة أقسامها في حفظ الأمن وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين ومؤسسات الدولة.

وأكد القطراني على الدور الأساسي الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار.