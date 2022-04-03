لجنة متابعة شركة الواحة تستعرض برنامج عملها مع مؤسسة النفط

استعرضت لجنة متابعة شركة الواحة للنفط في اجتماع لها مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، برنامج عملها والخطوات المتبعة لتحقيق تواصل فعّال مع الإدارات المعنية بالشركة.

وشدد صنع الله خلال الاجتماع الذي عُقد الأحد بالعاصمة طرابلس على ضرورة وضع المؤسسة في صورة العراقيل التي تواجه الشركة للعمل على إزاحتها، وحتى تتمكن اللجنة من تطبيق قيمها العليا في الحفاظ على مقدرات البلاد.

جدير بالذكر أن اللجنة شُكلت بقرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتتولى مراجعة ومتابعة قرارات إدارة الشركة ذات الطابع الفني والإداري والمالي، وتقييم عملها والتأكد من تنفيذ خطة الميزانية المعتمدة للشركة، إلى جانب تقييم تطبيق الخطط السنوية والاستراتيجية للشركة، وإعداد تقارير عن عملها ورصد أي تجاوزات قد تحصل.

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