النائب العام يتخذ إجراءات لمنع استعمال غاز “بروميد الميثيل”

اتخذ مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور عددًا من الإجراءات لتأطير منع استعمال غاز “بروميد الميثيل” عقب تلقيه، بلاغًا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وتضمَّن بلاغ الهيئة، وفق موقع مكتب النائب العام، إثبات واقعة توريد كمية من مادة (بروميد الميثيل)، وتداولها في شكل غاز مسال تحت الضغط يستعمل على نطاق واسع في مكافحة الآفات الزراعية وتعقيم المخازن والتربة؛ رغم استقرار الرأي العلمي القائل بسُمِّيَتِه على الإنسان والحيوان.

وأشار موقع مكتب النائب العام إلى “اتخاذ الإجراءات التحفظية جميعها التي تسهم في حماية المستهلك والمصلحة العامة، وتستجيب للمقررات الدولية في خصوص حماية البيئة والأحياء”.