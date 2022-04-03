الغذاء العالمي: ارتفاع سعر الدقيق في ليبيا نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية

في تقرير حديث لبرنامج الغذاء العالمي حذر فيه من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها ليبيا التي تعتمد في استهلاكها على الاستيراد، بعد أن سجل سعر الدقيق فيها ارتفاعاً بنسبة15%.

وقد عبّرت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط” كورين فلايشر” عن مخاوفها، من أن تدفع الحرب القائمة ملايين الأشخاص إلى الجوع، تزامناً مع حلول شهر رمضان، بعد أن رصد التقرير ارتفاع أسعار الدقيق في ليبيا بنحو 15% مقابل 47% في لبنان و14% في فلسطين.

ومن الجدير بذكره فإن ليبيا تستورد نحو 85% من حاجتها من السلع الغذائية الأساسية والمواد الخام الداخلة في الصناعات الغذائية وغيرها، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار متأثراً بالحرب القائمة بين موسكو وكييف،، بحسب بيانات حكومية،.

ويجب الاشارة الى ان متوسط سعر قنطار الدقيق في ليبيا وصل الى 290 ديناراً، فيما ارتفع سعر القنطار من الصنف الممتاز إلى 320 ديناراً، ما تسبب في زيادة الغلاء، إذ بلغ سعر 3 أرغفة خبز بدينار مقابل 4 أرغفة خبز في فبراير الماضي