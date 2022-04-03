القطراني يوجه باستكمال مستشفى الجمهورية ببنغازي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، على ضرورة استكمال مستشفى الجمهورية ببنغازي.

جاء ذلك خلال لقاء القطراني مع المدير العام لمستشفى مراد بن حريز الأحد في بنغازي، حيث تم بحث مستجدات إعادة تشييد وصيانة المستشفى.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تحديد موعد آخر من أجل عقد لقاء بشكل موسع ومفصل، مع الشركة التي تتولى تنفيذ مشروع الإنشاء.

جدير بالذكر أن مستشفى الجمهورية ببنغازي يُعد من أقدم وأكبر المشافي في بنغازي، حيث بُني على مساحة تقدر بـ70,600 متر مربع.

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