دبرز: أزمتنا في ليبيا ليست لها علاقة بالحكومة بل بالانتخابات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم دبرز:” إذا كانت أمريكا جادة وتضع الأزمة الليبية في الحسبان فيجب أن يتصدوا للمجرم حفتر، المرفوع بحقه قضية في محاكمهم” .

وأضاف دبرز، في تصريحات صحفية، أن العثرة في ليبيا هو عدم قدرتنا على اجتثاث فاغنر من المنطقة الشرقية، ووصلوا إلى الحدود مع مالي، وأظنها فرصة لأن يتخلصوا من المجرم حفتر- المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، على حد تعبيره.

وتابع:” لكن كل هذا يشترط بجدية الجانب الأمريكي فقط، لأنه كما عهدناها تبحث دوما عن حلفاء جدد وتنشر عناصر استخباراتية في مناطق عديدة” .

وشدد على أن النقطة الفاصلة في التدخل الأمريكي في ليبيا، كانت مقتل السفير الأمريكي، فقد كانت البلاد قد خطت خطوات كبيرة في مكافحة الإرهاب وبناء الديمقراطية، قبل تلك الحادثة.

ولفت إلى أن تلك الخطوة التي قام بها المتطرفين أدخلتنا في مشاكل لا حصر لها، جعلت أمريكا تتراجع خطوات عديدة عن دعم الملف الليبي، وحولوا مجالات دعمهم بنسبة 180 درجة.

ولفت إلى أن المخابرات الأمريكية كانت تدعم حفتر لفترة طويلة بطريقة غير مباشرة، بعد حادثة مقتل السفير الأمريكي.

وقال:” بعد مقتل السفير الأمريكي، لم يجد الأمريكان شريكا في المنطقة الغربية، لذلك حينها تحولوا جزئيا لدعم حفتر، فمشروعه انتهى والناس في برقة بدأوا في التململ تجاهه وتجاه سياسياته”.

وتابع:” نحن في مجلس الدولة جادون في إجراء الانتخابات، لكن الأزمة مع مجلس النواب، الذي يرفض أي توافق”.

وأشار إلى أن عدم مشاركة النواب في مبادرة ويليامز، رغم تسميتهم أسماء اللجنة الخاصة بهم دليل على أنه لا يرغب في التوافق على الانتخابات، فمؤشرات صناعة الدولة الليبية حتى الآن لم تظهر للسطح، ولن تظهر إلا بالانتخابات.

ونوه بأنه نسبة 80% إلى 90% لن يستطيع الشرق الليبي إجراء انتخابات، بسبب إملاءات وضغط البعض، بعكس الغرب الليبي الذي يريد انتخابات.

وشدد على أن أزمتنا في ليبيا ليست لها علاقة بالحكومة أو بعبد الحميد أو فتحي، بل بالانتخابات نفسها ومن يصنع قوانين الانتخابات.

واستطرد:”نريد دولة برلمانية واحدة، لكن عقيلة صالح مرتهن البرلمان بالكامل في جيبه ولا يريد إجراء انتخابات” .

وأفاد بأن مصر حاولت أن تضرب بعرض الحائط الانتخابات وفرصها بدعم على استحياء من السعودية، لأنها تريد رجل قريب من مصالحها أو عملائها”، على حد قوله.