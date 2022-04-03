الجمارك المصرية بالسلوم تُفشل تهريب قطع غيار سيارات إلى ليبيا

ضبط حرس الجمارك المصري محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات الأجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم مخبأة بسيارة في طريقها إلى ليبيا.

وتشمل المضبوطات ملابس وكرتون تغليف ورولات بلاستيك، حيث قُدّر ثمنها بأكثر من مليون و831 ألف جنيه بالمخالفة لقانوني الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تأتي هذه العملية في إطار التعليمات التي تقضي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهرب الجمركي كافة.

ويشهد منفذ السلوم الحدودي بين ليبيا ومصر محاولات تهريب بين الفينة والأخرى، ففي مطلع فبراير الماضي تمكن حرس الجمارك المصري من ضبط محاولة لتهريب عدد من الهواتف المحمولة، عبر إحدى سيارات الركوبة العامة.

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