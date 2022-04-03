بلدية سرت تبدي استعدادها للتعاون مع هيئة التعرف على المفقودين

استعرض الفريق المكلف من الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، المهام التي يقوم بها في مدينة سرت.

وأكد المعداني خلال اللقاء الذي عُقد الأحد، استعداد البلدية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه فريق البحث أثناء أداء عملهم المكلفين به في المدينة.

وحضر الاجتماع مع الفريق الذي يضم مديري إدارات شؤون المكاتب والإعلام والرفاة بالهيئة، مدير مكتب الهيئة بمدينة سرت.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بقرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2013، والذي نص في مادته الثانية على أن يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل ليبيا وفقاً للاحتياجات الفعلية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

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