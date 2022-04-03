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الصحة العالمية تتعهد بصرف جزء من التمويل لأطفال السرطان

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

زار فريق من منظمة الصحة العالمية برئاسة  إليزابيث هوف، وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا. اليوم الأحد قسم أورام الأطفال في المستشفى الجامعي طرابلس .

والتقى الوفد برئيس قسم الأورام، الدكتورة فتحية الرياني، والبروفيسور في مجال الأوراك أ.د.سالم زروق .

وأكدت رئيس البعثة خلال اللقاء على صرف المنظمة المبلغ المخصص للأطفال الليبيين المصابين بالسرطان. كجزء من التمويل اللازم لتلقيهم العلاج.

وتم خلال اللقاء أيضًا مناقشة قائمة أدوية الأورام المنقذة للحياة التي ستقدمها منظمة الصحة العالمية. لقسمي الأورام في مستشفيات الجامعة في طرابلس وبنغازي وأقسام الأورام في المستشفيات المعنية  في البلاد . كما تم خلال اللقاء البحث في المجالات ذات الأولوية لبناء القدرات للأطقم الطبية المعاملة في أقسام الأورام  في هذه المستشفيات.

وأضافت المنظمة أنه في 27 يناير 2022 ، وقعت منظمة الصحة العالمية والمؤسسة الوطنية للنفط. جنبًا إلى جنب مع شركائها الدوليين ENI و Repsol و TotalEnergies، اتفاقية بملايين الدولارات لتعزيز خدمات العلاج للأطفال المصابين بالسرطان ليبيا.

وتابعت بأن التمويل يضمن تلقي 722 طفلاً مسجلين لعلاج السرطان في مستشفيات الأطفال الرئيسية طرابلس وبنغازي رعاية متخصصة على مدار 18 شهرًا.

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