الصحة العالمية تتعهد بصرف جزء من التمويل لأطفال السرطان

أخبار ليبيا 24

زار فريق من منظمة الصحة العالمية برئاسة إليزابيث هوف، وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا. اليوم الأحد قسم أورام الأطفال في المستشفى الجامعي طرابلس .

والتقى الوفد برئيس قسم الأورام، الدكتورة فتحية الرياني، والبروفيسور في مجال الأوراك أ.د.سالم زروق .

وأكدت رئيس البعثة خلال اللقاء على صرف المنظمة المبلغ المخصص للأطفال الليبيين المصابين بالسرطان. كجزء من التمويل اللازم لتلقيهم العلاج.

Today, a team from @WHOLIBYA led by Ms Elizabeth Hoff, WHO Representative, visited the Children’s Oncology Department of Tripoli University Hospital and met with Dr Fathia El-Rayani, Head of the Department, and Prof. Salem Zarrouk, oncology expert. pic.twitter.com/SMd9AsTvVv — World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) April 3, 2022

وتم خلال اللقاء أيضًا مناقشة قائمة أدوية الأورام المنقذة للحياة التي ستقدمها منظمة الصحة العالمية. لقسمي الأورام في مستشفيات الجامعة في طرابلس وبنغازي وأقسام الأورام في المستشفيات المعنية في البلاد . كما تم خلال اللقاء البحث في المجالات ذات الأولوية لبناء القدرات للأطقم الطبية المعاملة في أقسام الأورام في هذه المستشفيات.

وأضافت المنظمة أنه في 27 يناير 2022 ، وقعت منظمة الصحة العالمية والمؤسسة الوطنية للنفط. جنبًا إلى جنب مع شركائها الدوليين ENI و Repsol و TotalEnergies، اتفاقية بملايين الدولارات لتعزيز خدمات العلاج للأطفال المصابين بالسرطان ليبيا.

The funding will ensure that 722 children enrolled for cancer treatment in the main paediatric hospitals #Tripoli & #Benghazi receive specialized care over a period of 18 months pic.twitter.com/sR8vytEO9y — World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) April 3, 2022

وتابعت بأن التمويل يضمن تلقي 722 طفلاً مسجلين لعلاج السرطان في مستشفيات الأطفال الرئيسية طرابلس وبنغازي رعاية متخصصة على مدار 18 شهرًا.