الصحة العالمية بصدد تقديم أدوية للمصابين بالأورام في ليبيا

زار فريق من منظمة الصحة العالمية تترأسه رئيسة البعثة وممثل المنظمة في ليبيا إليزابيث هوف، قسم الأورام بالمستشفى الجامعي بالعاصمة طرابلس.

وناقش الفريق خلال لقائه رئيسة قسم الأورام فتحية الرياني، قائمة الأدوية المنقذة للحياة التي ستقدمها منظمة الصحة العالمية لقسمي الأورام في مستشفيات الجامعة طرابلس وبنغازي، وغيرها من أقسام الأورام في عدد من المستشفيات، إضافة إلى بحث سبل بناء قدرات الأطقم الطبية في أقسام هذه المستشفيات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد وقّعت في الـ 27 من يناير الماضي اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط، لتعزيز خدمات العلاج للأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا، من أجل توفير رعاية صحية متخصصة لـ722 طفلاً مسجلين في طرابلس وبنغازي على مدار 18 شهرا.

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