منظمة الصحة العالمية تزور قسم أورام الأطفال في المستشفى الجامعي طرابلس

قام فريق من منظمة الصحة العالمية برئاسة “إليزابيث هوف”، رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم الاحد، بزيارة قسم أورام الأطفال في المستشفى الجامعي طرابلس..

وناقش الفريق مع رئيس قسم الأورام الدكتورة فتحية الرياني، والبروفيسور في مجال الأورام “سالم زروق”، قائمة أدوية الأورام المنقذة للحياة التي ستقدمها منظمة الصحة العالمية لقسمي الأورام في مستشفيات الجامعة في طرابلس وبنغازي وأقسام الأورام في المستشفيات المعنية في البلاد..

وتم خلال اللقاء التباحث في المجالات ذات الأولوية لبناء القدرات للأطقم الطبية المعاملة في أقسام الأورام في هذه المستشفيات.

يذكر أن، منظمة الصحة العالمية كانت قد وقعت في 27 يناير 2022، مع المؤسسة الوطنية للنفط، مع شركائها الدوليين ” إيني ” و ” ريبسول ” و ” توتال ” اتفاقية بملايين الدولارات لتعزيز خدمات العلاج للأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا بهدف توفير رعاية صحية متخصصة لـ 722 طفلاً مسجلين في أقسام الأورام في طرابلس وبنغازي وذلك على مدار 18 شهرًا