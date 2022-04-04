الأرصاد: أجواء صيفية على معظم البلاد.. والحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، من موجة حارة تضرب البلاد بدءًا من اليوم الإثنين على معظم الأنحاء.

وقال المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الأجواء صيفية تبدأ الإثنين فى معظم أرجاء البلاد، خاصة على الدواخل والجنوب قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

– «الأرصاد» يتوقع تذبذب درجات الحرارة

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المركز تذبذب درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، حيث تكون معتدلة نسبيًا على أغلب مناطق الشمال، خاصة مناطق الشمال الغربي، بينما تكون مرتفعة على بقية المناطق.

صورة خريطة عناصر الطقس ليوم الاثنين 04-04-2022 (صفحة المركز الوطني للأرصاد الجوية)