العمامي يكشف تفاصيل القبض على قاتل “بومدين”

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس قسم النجدة عقيد جمال العمامي تفاصيل القبض على قاتل النقيب “شعيب بومدين” في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال العمامي في تصريح حصري لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، إن تم القبض على الجاني وأداة الجريمة. بعد تحري وجمع معلومات على السيارة التي كان يقودها أثناء تنفيذ جريمة القتل.

وأوضح أن تم ضبط الجاني متلبس في ورشة للميكانيكا يمتلكها على الطريق السريع. وكان يحاول تغيير ملامح السيارة التي ارتكب بها جريمة القتل.. مشيراً إلى أن تم الانتقال الى منزله بعد القبض عليه وضبط جريمة القتل سلاح نوع خرطوش.

وأضاف العمامي، أن الجريمة جنائية، وسببها مشاجرة بينهما وفقاً لاعتراف مبدئي للجاني .. وجاري الاستدلال معه حتى هذه اللحظة، ومن ثم سيتم احالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.