الغرفة الأمنية الكفرة تطالب جهات الاختصاص بتفعيل منفذ العوينات البري

طالبت الغرفة الأمنية بمدينة الكُفــــرة الجهات ذات الاختصاص بتفعيل منفـذ العوينات البري واعادة العمل به بشكل عاجل.

الاجتماع الذي عقدته الغرفة الأمنية بالمنطقة الخامسة الكفرة بمقر فرع المخابرات العامة ترأسه رئيس الغرفة العميد “عبد الله ضيف الله” وحضره رؤساء الأجهزة الأمنية المختصة.

وطالب المجتمعون الغاء قرار المؤتمر الوطني العام السابق للعام 2012 والقاضي بإغلاق الحدود البرية مع دول الجوار ومن ضمنها السودان، وإعادة فتح منفذ العوينات وتجهيزه بما يلزم لخدمة المواطنين والتجارة البينية بين البلدين الشقيقين