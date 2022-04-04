إدارة مفرقعات هيئة السلامة الوطنية تتخلص من كمية كبيرة من الألغام بمزدة

قامت الفرق الفنية بإدارة المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية بالكشف والتخلص من (7) أطنان من الألغام والمخلفات الحربية التي تم تجميعها بمنطقة مزدة والمناطق المجاورة لها.

و على صفحتها الالكترونية على موقع فيسبوك، أفادت هيئة السلامة الوطنية أنه بالإشارة إلى البلاغات عن وجود مخلفات الحرب بمنطقة مزدة وما جاورها ، وكذلك لوجود كمية مجمعة على فترات ..

توجهت الفرق الفنية بإمرة مدير الإدارة عميد ” على القاضى ” إلى مدينة مزدة لمعالجة الألغام والمخلفات الحربية المنتشرة بالمنطقة والتي تهدد أرواح المواطنين.

كما أوضحت الادارة أنه تم يوم الجمعة الماضي اتلاف والتخلص من المخلفات الحربية التي تم تجميعها والتي تقدر بـ (7) طن أيضا ..