ديوان المحاسبة يبحث سبل استئناف الشركات التركية لمهامها في ليبيا

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الأحد، في مقر الديوان بطرابلس، بالسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات التركية من مالكي العقود في ليبيا.

وبحث اللقاء ملاحظات ديوان المحاسبة على العقود المبرمة مع الشركات التركية في ليبيا، والطرق الكفيلة بحلحلة أية مشاكل أو عراقيل تحول دون استئناف تلك الشركات لمهامها واستكمال مشاريعها، والإيفاء بالتزاماتها بحيث تنال كامل حقوقها.

يُذكر أن أكثر من 100 شركة مقاولات تركية، قامت بترك مشاريعها في ليبيا دون إكمالها بسبب الوضع الأمني غير المستقر، فيما تشير تقارير إلى أن قيمة مشاريع تلك الشركات تقارب 19 مليار دولار.

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