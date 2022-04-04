القبض على قاتل شعيب بومدين

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس قسم النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي عقيد جمال العمامي القبض على قاتل النقيب “شعيب بومدين”.

وقال العمامي لأخبار ليبيا 24 إنه بحسب استدلالات الأجهزة الأمنية التابعة للداخلية، فأن الجاني كان يستقل سيارة نوع هونداي سوناتا لونها أحمر غامق بدون لوحات .. رصدتها كاميرات المراقبة في أكثر من مكان .

ونعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية النقيب “بومدين” الذي تم استهداف بوابل من الرصاص في شارع فينيسيا في مدينة بنغازي.

وقال وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي في بيان تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، إن بومدين.. قدم تاريخاً مُشرّفًا في الحرب ضد الإرهاب والدفاع عن مدينة بنغازي على مدى سنوات.

وأشار إلى أن الفقيد طالته أيادي الغدر في جريمة يغلب عليها الطابع الجنائي، حيث تمّت الرماية على الفقيد بوابل من الرصاص في شارع فينيسيا بمدينة بنغازي.